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Ещенко: после ухода Абаскаля «Спартак» играет более раскрепощённо и самоотверженно

Ещенко: после ухода Абаскаля «Спартак» играет более раскрепощённо и самоотверженно
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о Гильермо Абаскале, уволенном с должности главного тренера красно-белых. По словам Ещенко, игра команды улучшилась после отставки испанца.

«Последние матчи выиграли из-за смены тренера. Когда меняется тренер, идёт либо в лучшую, либо в худшую сторону, пока что в лучшую поменялось. Команда стала более раскрепощённой, самоотверженно играют», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Напомним, «Спартак» объявил об уходе Абаскаля 14 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был назначен Владимир Слишкович. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра состоится 25 апреля и начнётся в 20:30 по московскому времени.

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