Клопп: перед началом сезона «Ливерпуль» ставил задачу попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что перед началом нынешнего сезона мерсисайдский клуб ставил перед собой цель попасть в зону Лиги чемпионов.

«Для такого клуба, как «Ливерпуль», это совершенно ясная цель. В прошлом сезоне мы не попали в Лигу чемпионов, что повлекло за собой некоторые финансовые ограничения. Поэтому перед началом этой кампании мы ставили перед собой цель попасть в зону Лиги чемпионов, несмотря на большую конкуренцию. В Премьер-лиге сразу несколько команд борются за места в еврокубках, и победа в этой борьбе — уже достижение», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, сегодня, 24 апреля, «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги. По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Арсенал». «Ливерпуль» располагается на втором месте, а «Манчестер Сити» — на третьем.