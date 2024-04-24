Габулов: и водитель автобуса должен сыграть за ЦСКА против «Спартака» как лучший футболист

Бывший голкипер ПФК ЦСКА Владимир Габулов высказался о кадровых проблемах армейской команды перед предстоящим дерби со «Спартаком». Напомним, игра перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в четверг, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Один или два матча можно сыграть в любом составе — компенсировать это тактическими моментами и мотивационной составляющей. Здесь вообще всё нужно отбросить как можно дальше, потому что это дерби. Хоть водитель автобуса выйдет в составе — он всё равно должен сыграть как лучший футболист, потому что играет за ЦСКА в дерби со «Спартаком». Должны выйти и сыграть так, как надо для победы», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.