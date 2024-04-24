Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габулов: и водитель автобуса должен сыграть за ЦСКА против «Спартака» как лучший футболист

Габулов: и водитель автобуса должен сыграть за ЦСКА против «Спартака» как лучший футболист
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер ПФК ЦСКА Владимир Габулов высказался о кадровых проблемах армейской команды перед предстоящим дерби со «Спартаком». Напомним, игра перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в четверг, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Один или два матча можно сыграть в любом составе — компенсировать это тактическими моментами и мотивационной составляющей. Здесь вообще всё нужно отбросить как можно дальше, потому что это дерби. Хоть водитель автобуса выйдет в составе — он всё равно должен сыграть как лучший футболист, потому что играет за ЦСКА в дерби со «Спартаком». Должны выйти и сыграть так, как надо для победы», — сказал Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Корнеев назвал фаворита предстоящего дерби ЦСКА — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android