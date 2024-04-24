«Оренбург» — «Динамо»: Нгамалё удвоил преимущество москвичей на 72-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток арбитра раздался в 16:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу гостей.

На 54-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин вывел свою команду вперёд. На 72-й минуте Муми Нгамалё удвоил преимущество москвичей.

Напомним, в последний раз команды играли друг с другом 17 апреля. Тогда в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сильнее оказалось «Динамо» (4:2). В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона бело-голубые обыграли оренбуржцев на домашней арене со счётом 2:0.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» занимает 12-е место.