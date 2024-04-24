Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в гостевом матче 21-го тура РПЛ

24 апреля прошёл матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московское «Динамо». Команды сыграли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток арбитра раздался в 16:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 54-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин вывел свою команду вперёд. На 72-й минуте Муми Нгамалё удвоил преимущество москвичей. Спустя пять минут Брайан Мансилья отыграл один мяч хозяев.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Оренбург», в активе которого 26 очков, занимает 12-е место.