Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Фиорентина. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оренбург — Динамо 1:2, результат матча 21-го тура РПЛ 24 апреля

Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в гостевом матче 21-го тура РПЛ
Комментарии

24 апреля прошёл матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московское «Динамо». Команды сыграли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток арбитра раздался в 16:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На 54-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин вывел свою команду вперёд. На 72-й минуте Муми Нгамалё удвоил преимущество москвичей. Спустя пять минут Брайан Мансилья отыграл один мяч хозяев.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Оренбург», в активе которого 26 очков, занимает 12-е место.

Таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android