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Президент Ла Лиги высказался о проведении матчей чемпионата Испании в других странах

Президент Ла Лиги высказался о проведении матчей чемпионата Испании в других странах
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что в ближайшем будущем планируется проведение матчей чемпионата Испании в других странах, в частности в США.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Я не могу назвать точно, когда это произойдёт, я думаю, это может быть в сезоне-2025/2026. Официальный матч в США укрепит наши позиции на североамериканском рынке, который является приоритетным для Испании. Эта идея проведения выездных матчей имеет для нас стратегическую ценность, потому что другие конкурентоспособные лиги могут нас опередить», — приводит слова Тебаса Marca.

Отметим, что Суперкубок Испании с 2019 года проводится в Саудовской Аравии, которая выплачивает Федерации футбола Испании по € 40 млн, если в турнире участвуют «Реал» и «Барселона».

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