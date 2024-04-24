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Президент Ла Лиги объяснил, почему не выступает за автоматическую систему определения гола

Президент Ла Лиги объяснил, почему не выступает за автоматическую систему определения гола
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном внедрении системы автоматического определения гола в чемпионате страны.

«Это не идеальная технология, и это первая причина. Но дело не только в этом: в течение сезона призрачные голы забиваются три или четыре раза, и если добавить, что она не идеальна, ценность её использования очень высока. Это означает вложение от $ 5 до 6 млн для того, чтобы её использовали один раз и с сомнениями», — приводит слова Тебаса Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отмечается, что президент Ла Лиги выступает за установку большего количества камер, которые помогут судьям.

Ранее споры вызвал незасчитанный мяч нападающего «Барселоны» Ламина Ямала в матче с мадридским «Реалом» (2:3).

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