Денис Мацуев: желаю «Спартаку» и ЦСКА показать в дерби искромётный футбол

Российский пианист и общественный деятель Денис Мацуев поделился ожиданиями от предстоящего матча перенесённого 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится завтра, 25 апреля.

«Говоря в контексте любого дерби, на каком бы месте команды ни находились, в каком состоянии они ни были и сколько бы травмированных ни было — этот матч стоит особняком и играется с чистого листа. Главное в этой ситуации, когда на спартаковцев навалилось столько проблем — показать красивый футбол.

Зрители приходят на действо и спектакль, как в театр. Так говорил Константин Иванович Бесков. Рассуждать о том, что будет происходить в дерби — это никогда невозможно угадать в жизни. Дерби может пойти по-любому сценарию. Желаю «Спартаку» и ЦСКА показать искромётный футбол — это самое главное», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.