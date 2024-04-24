Колыванов: «Спартак» и ЦСКА достойны друг друга — сложно назвать фаворита в дерби

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча перенесённого 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится завтра, 25 апреля.

«Понятное дело, что перед матчем со «Спартаком» армейцы потеряли очень важных игроков. Я думаю, что будет непростой матч для обеих команд, поэтому даже не знаю, кого назвать фаворитом в этой встрече. В любом случае обе команды достойны друг друга и борются за третью позицию.

«Спартак» на удивление забил пять «Ростову», такого никто не ожидал. Но в любом случае надо отдать должное «Спартаку». Команда собралась после отставки Абаскаля, смогла крупно обыграть «Ростов», поэтому внутри другие эмоции, чем были раньше. В любом случае «Спартак» и ЦСКА стоят плюс-минус на одном уровне, как «Динамо» и «Краснодар», но потеряли чуть больше очков», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА находится на шестой строчке. Подопечные Владимира Федотова заработали 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 50 очков.