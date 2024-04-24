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Радченко: нельзя назвать «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА

Радченко: нельзя назвать «Спартак» фаворитом в дерби с ЦСКА
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча перенесённого 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится завтра, 25 апреля.

«Федотов уже на протяжении долгого промежутка времени в ЦСКА испытывает проблемы с составом. Я думаю, что ситуация с потерей трёх ключевых игроков перед матчем со «Спартаком» не новая для Федотова.

Поэтому он должен что-то придумать. Что касается дерби, то я играл такие матчи. Ажиотаж большой и настрой принципиальный. Я надеюсь, что болельщики придут на этот матч и получат удовольствие. В дерби, как показывают практика и статистика, шансы всегда 50 на 50, несмотря на потери в составах. Поэтому при потерях в ЦСКА нельзя назвать «Спартак» фаворитом в этом дерби. Будет другая мотивация у команд на этот матч», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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