Чанов — о дерби ЦСКА и «Спартака»: в таких матчах зачастую не работают футбольные законы

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от дерби ЦСКА и «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. По его мнению, в таких играх зачастую не работают футбольные законы, поэтому рассуждать о предматчевых раскладах бессмысленно. В то же время Чанов отметил, что армейцам стоит опасаться любого соперника.

«Дерби всегда непредсказуемы, поэтому тут порой не имеет смысла рассуждать о предматчевых раскладах. В таких матчах зачастую не работают футбольные законы.

В нынешнем положении армейцам стоит опасаться любой команды, про «Спартак» с их проблемами и нестабильностью даже говорить не приходится. Мы недавно видели, как «Ахмат» играл против ЦСКА, а тут будет суперпринципиальный матч с красно-белыми. Поэтому, конечно, армейцам нужно с осторожностью и полной концентрацией подходить к этой игре», — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, игра перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в четверг, 25 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.