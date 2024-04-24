«Алания» обыграла «Кубань» в матче Первой лиги

Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Алания» и краснодарская «Кубань». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.
На 64-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Алании» Ислам Машуков. На 77-й минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник «Алании» Тарас Гаглоев. На 90+5-й минуте окончательный счёт в матче установил Гаглоев, оформив дубль.
«Алания» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 28 матчей. «Кубань» находится на последнем месте, заработав 22 очка.
В параллельном матче 29-го тура Первой лиги встречались «Волгарь» и «Торпедо» М. В этой игре команды не выявили победителя: встреча завершилась со счётом 1:1.
- 24 апреля 2024
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