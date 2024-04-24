Cтало известно, за какое оскорбление Компани получил двухматчевую дисквалификацию в АПЛ

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани оскорбил главного арбитра Даррена Ингланда в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:2) и за это получил двухматчевую дисквалификацию. Также он был оштрафован на £ 10 тыс. Об этом сообщает Daily Mail.

Бельгийский специалист был недоволен назначением пенальти в ворота его команды и назвал судью «чёртовым мошенником», повторив эту фразу несколько раз. Компани получил красную карточку за свою бурную реакцию. Также был удалён защитник команды Лоранс Ассиньон.

На данный момент «Бёрнли» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка в 34 играх. В следующей встрече чемпионата Англии «Бёрнли» 27 апреля сыграет с «Манчестер Юнайтед» на выезде.