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«Зенит» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

«Зенит» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 24 апреля, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды назвали стартовые составы.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Нино, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.

«Рубин»: Дюпин, Рожков, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Безруков, Кабутов, Иву, Зотов, Вада, Даку.

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 8-м туре. «Зенит» разгромил «Рубин» в Казани со счётом 3:0.

Напомним, петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на девятой строчке, заработав 33 очка.

Таблица РПЛ
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