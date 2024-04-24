«Я обожаю Александра Кокорина». Главный тренер «Ариса» — о футболисте

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился мнением об игре российского нападающего кипрской команды Александра Кокорина.

«Мне импонирует Кокорин. Я его обожаю. Когда он готов, просто великолепен. Я ему говорил: «Если бы был твоим тренером в 18 лет, ты бы в «Барселоне» играл». Но когда он просто вышел на поле, поиграл чуть-чуть, это нам не поможет. На поле не прощается, когда ты играешь в меньшинстве. На поле нужно играть на максимальном уровне. Нужно учитывать бюджет клуба, нельзя держать игрока, который проведёт два матча за сезон.

Саша переживает, когда игра не складывается. Я ему желаю, чтобы он восстановился и помог нам достичь наших целей», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Шпилевскому 36 лет, «Арис» он возглавляет с 2022-го. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере специалист работал с такими командами, как «Эрцгебирге», «Кайрат», брестское «Динамо». В «РБ Лейпциг» Шпилевский отвечал за воспитание и развитие игроков молодёжной команды. Тем же тренер занимался в немецком «Штутгарте». «Арис» Алексей привёл к победе в чемпионате Кипра в прошлом сезоне.

Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне провёл за «Арис» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.