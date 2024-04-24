Главный тренер «Ариса» Шпилевский: мечтаю работать в топ-чемпионате

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что мечтает однажды поработать в одном из сильнейших европейских чемпионатов. По словам Шпилевского, он готов на всё, чтобы добиться поставленной цели.

«Понятно, что я мечтаю работать в топ-чемпионате, для этого всё делаю. Каждый футболист и каждый тренер ставят самые высокие задачи», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Шпилевскому 36 лет, «Арис» он возглавляет с 2022-го. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере специалист работал с такими командами, как «Эрцгебирге», «Кайрат», брестское «Динамо». В «РБ Лейпциг» Шпилевский отвечал за воспитание и развитие игроков молодёжной команды. Тем же тренер занимался в немецком «Штутгарте». «Арис» Алексей привёл к победе в чемпионате Кипра в прошлом сезоне.