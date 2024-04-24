«Локомотив» одержал волевую победу над «Пари НН», забив два гола в добавленное время

Завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Хозяева вели со счётом 2:0 к 75-й минуте. Оба гола нижегородцев с 11-метровой отметки забил Николай Калинский. Он отличился на 35-й и 57-й минутах. Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов сократил разрыв в счёте, а в добавленное арбитром время Антон Миранчук (с пенальти) и Александр Сильянов принесли гостям волевую победу.

На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.