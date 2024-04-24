«Локомотив» одержал волевую победу над «Пари НН», забив два гола в добавленное время

Завершился перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
Хозяева вели со счётом 2:0 к 75-й минуте. Оба гола нижегородцев с 11-метровой отметки забил Николай Калинский. Он отличился на 35-й и 57-й минутах. Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов сократил разрыв в счёте, а в добавленное арбитром время Антон Миранчук (с пенальти) и Александр Сильянов принесли гостям волевую победу.
На данный момент железнодорожники располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. «Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место. На счету команды Сергея Юрана 28 очков по результатам 24 проведённых матчей.
- 24 апреля 2024
-
21:33
-
21:25
-
21:20
-
21:19
-
21:10
-
21:07
-
21:06
-
21:04
-
21:00
-
20:50
-
20:49
-
20:49
-
20:42
-
20:32
-
20:16
-
20:16
-
20:11
-
19:59
-
19:59
-
19:53
-
19:50
-
19:41
-
19:38
-
19:36
-
19:35
-
19:31
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:40