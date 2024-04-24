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«Ливерпуль» обсуждает условия контракта с Арне Слотом — Фабрицио Романо

«Ливерпуль» обсуждает условия контракта с Арне Слотом — Фабрицио Романо
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Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Арне Слот вступил в переговоры с английским «Ливерпулем». Об этом в своих социальных сетях сообщил итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдский клуб обсуждает с 45-летним специалистом условия контракта. Отмечается, что Арне заинтересован в работе в «Ливерпуле». Он дал согласие на ведение переговоров после первоначальных позитивных контактов, которые состоялись во вторник, 23 апреля. Также «Ливерпуль» обсуждает с «Фейеноордом» размер компенсации за переход Слота предстоящим летом.

Напомним, нынешним главным тренером «Ливерпуля» является Юрген Клопп. В конце текущего сезона немецкий специалист покинет английский клуб.

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