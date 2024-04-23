The Telegraph: Арне Слот — главный кандидат на замену Клоппа в «Ливерпуле»

Руководство «Ливерпуля» рассматривает главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота в качестве основного кандидата на замену немецкому специалисту Юргену Клоппу, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, боссам «Ливерпуля» нравится игровой стиль, прививаемый Слотом «Фейеноорду». Также мерсисайдцы отмечают способность 45-летнего специалиста добиваться успеха, несмотря на не самые большие финансовые возможности клуба.

Слот тренирует «Фейеноорд» с 2021 года. В минувшем сезоне данный клуб выиграл чемпионат Нидерландов. В нынешнем сезоне «Фейеноорд» стал обладателем Кубка Нидерландов. После 30 туров нидерландского чемпионата команда Слота набрала 72 очка и занимает второе место.