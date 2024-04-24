Карсаков: ЦСКА надо играть теми, кто есть. Когда ещё проявлять себя Лукину и остальным?

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и калининградской «Балтикой».

«Команды перешли экватор чемпионата и «Балтика» показывает прекрасный футбол. Легко ЦСКА не будет, тем более без Роши. ЦСКА часто пропускает на последних минутах, а в команде и так проблемы с обороной. Это же не секрет, это все видят и понимают. Поэтому каждая боевая единица для ЦСКА очень важна. Другое дело, что надо играть теми, кто есть. Есть Лукин и другие защитники. Когда им ещё показывать и проявлять себя?

Что касается контракта Роши, есть он у него или нет, Виллиан должен показывать себя в игре. Если он играет и проявляет себя, значит, он нужен ЦСКА», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.