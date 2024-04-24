«Всё будет решать Леша». Агент Миранчука — об интересе «Торино» и «Фиорентины»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о новости про интерес к его подопечному со стороны итальянских клубов. Ранее издание Calciomercato сообщило, что «Торино» и «Фиорентина» заинтересованы в трансфере россиянина.

«Я ничего не комментирую, всё будет решать Леша», — приводит слова агента Metaratings.ru.

В текущем сезоне итальянской Серии А 28-летний Алексей Миранчук провёл 21 матч, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Также на счету полузащитника восемь игр и три результативные передачи в Лиге Европы. Миранчук принял участие в трёх матчах Кубка Италии, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу.