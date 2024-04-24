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Главный тренер «Ариса» Шпилевский: мы с Бердыевым — антиподы

Главный тренер «Ариса» Шпилевский: мы с Бердыевым — антиподы
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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский сравнил своё понимание футбола с видением игры экс-наставника казанского «Рубина» Курбаном Бердыевым.

«Когда я встречался с Курбаном Бердыевым, то понял, что это другое понимание, видение футбола. Хотя это человек с большим опытом, очень эрудированный. Но у меня другое видение футбола. Я думаю, что современный мир показывает, что именно такой футбол является будущим. Это футбол «Ред Булл», работа Юргена Клоппа. Для меня важно не просто победить, а как ты это делаешь. Какой стиль. Люди платят деньги, приходят на стадион за эмоциями. Я сомневаюсь, что стиль Бердыева приносит эмоции, так что мы с ним — антиподы», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Казанский «Рубин» под руководством Бердыева дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009) и становился обладателем Кубка страны (2012).

36-летний Шпилевский возглавляет «Арис» с 2022 года. В прошлом сезоне он привёл команду из Лимасола к победе в чемпионате Кипра.

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