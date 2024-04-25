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Экс-форвард «Спартака»: за € 10–15 тыс. наши, так сказать, футболисты играть не будут

Экс-форвард «Спартака»: за € 10–15 тыс. наши, так сказать, футболисты играть не будут
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Экс-нападающий московских ЦСКА и «Спартака», а также финских «Хаки» и ХИКа, четырежды лучший футболист Финляндии Валерий Попович высказался о заработках в российском и финском футболе.

«По сравнению с тем временем, когда я играл, — а я закончил 15 лет назад — заработки в финском футболе, конечно, выросли. ХИК или «Куопио» прилично платят по местным меркам: € 10–15 тыс. в месяц. И то не всем — отдельным лидерам. Для России это копейки. Мне кажется, за такие деньги наши, так сказать, футболисты играть не будут (смеётся). Бюджета ХИКа — € 2,5–3 млн в год — хватило бы на зарплату одного футболиста в «Спартаке», — сказал Попович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Поповичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
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