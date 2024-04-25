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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
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ЦСКА — «Спартак»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

ЦСКА — «Спартак»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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