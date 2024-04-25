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Тренер «Динамо» Личка высказался о позиции Смолова на поле

Тренер «Динамо» Личка высказался о позиции Смолова на поле
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о позиции нападающего Фёдора Смолова. Вчера, 24 апреля, «Динамо» на выезде обыграло «Оренбург» со счётом 2:1. Фёдор Смолов оформил голевую передачу.

«Думаю, что Феде больше нравится играть нападающего, ведь при игре «десяткой» надо больше помогать полузащите и опускаться на свою половину поля. Он умный футболист, хорошо играет корпусом, и его выход на поле, также как и Макарова с Нгамалё, помог команде добиться победы», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 44 очка за 25 матчей. На первой строчке располагается «Зенит» (50).

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