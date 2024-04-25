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Тренер «Локо» Галактионов оценил вероятность участия Тикнизяна в дерби со «Спартаком»

Тренер «Локо» Галактионов оценил вероятность участия Тикнизяна в дерби со «Спартаком»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему защитник железнодорожников Наир Тикнизян не приехал на матч 21-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:2), а также оценил вероятность участия футболиста в предстоящем дерби со «Спартаком».

«Тикнизян почувствовал на предыгровой тренировке небольшое недомогание. Провели обследование, ничего не выявлено. Посмотрим по состоянию, насколько он будет готов к воскресной игре. Это не рецидив, ничего такого», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» встретится на выезде со «Спартаком» в воскресенье, 28 апреля. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало матча — в 16:15 по московскому времени.

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