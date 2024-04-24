Очередной камбэк «Локомотива»! Безнадёжно «горел» в Нижнем, но забил трижды в концовке

21-й тур РПЛ продолжился огненным матчем в Нижнем Новгороде. Пять голов, три пенальти, камбэк — в этой игре было много всего интересного.

«Локомотив» приехал в Нижний Новгород не в лучшем настроении. После рестарта команда Михаила Галактионова одержала всего одну победу во всех турнирах (отыграла всего восемь матчей). Кстати, самому тренеру устроили тёплый приём в Нижнем. По словам Галактионова, примерно 20 болельщиков «Пари НН» перед матчем вручили ему сувениры. Впрочем, тренер подчеркнул, что сейчас у него есть задачи в «Локомотиве».

У нижегородского клуба была серия из четырёх поражений. Сергей Юран перед матчем опять был немногословен. Выдал что-то в духе: «Расширенно ответить не получится. Проанализировали прошлый матч и подготовились к этому». Возвращение Кирилла Гоцука — приятная новость для всех болельщиков «Пари НН». Капитан отсутствовал в трёх предыдущих матчах из-за бана, а команда пропустила в них 11 мячей.

По итогам первого тайма хозяева реже владели мячом (44% против 56%), реже били по воротам (четыре против девяти), но чаще попадали в створ (два против одного). К тому же самые опасные первого тайма создали именно футболисты «Пари НН». Только мастерство вратаря Ильи Лантратова спасло «Локомотив» от пропущенного гола на первых минутах. Голкипер в красивом прыжке перевёл мяч на угловой после удара головой Николоза Кутателадзе.

Николай Калинский реализует первый пенальти в матче Фото: ФК «Пари НН»

В концовке тайма всё тот же Кутателадзе оказался на газоне после контакта с Жерзино Ньямси. Арбитр Сергей Цыганок сразу указал на 11-метровую отметку, несмотря на протесты капитана железнодорожников Дмитрия Баринова. Судьи долго (минут пять) проверяли эпизод, но оставили первоначальное решение в силе. А Николай Калинский хладнокровно исполнил пенальти — катнул низом прямо по центру, пока Лантратов летел в один из углов.

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В перерыве Галактионов выпустил на поле Тимура Сулейманова, и у бывшего футболиста «Пари НН» был жирный момент. Форвард проскочил мимо вратаря, но запустил мяч в ближнюю штангу. Впрочем, забей Сулейманов, гол всё равно бы отменили. Дело в том, что в начальной фазе эпизода Александр Сильянов заехал ногой по лицу Никите Каккоеву. Да ещё и сделал это в своей штрафной площади!

Цыганка позвали к монитору, и арбитр во второй раз поставил пенальти в ворота «Локомотива». Первый удар Калинского — Лантратов угадал направление удара, но мяч залетел в угол. Но Цыганок попросил перебить. Второй удар Калинского — мяч летит в тот же угол, а вратарь снова бессилен. Да, у Николая полный порядок с нервами! Вот так на старте второй половины «Локомотив» устроился на 0:2.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Московский клуб совсем не впечатлял после перерыва, но так было до 75-й минуты. На помощь гостям пришёл стандарт. Сулейманов всё-таки вонзил мяч в ворота бывшей команды — забил головой после подачи от углового флажка. К слову, это третий гол Тимура в нынешнем сезоне РПЛ после выходов на замену. А Максим Глушенков отметился очередным результативным действием — на этот раз отдал голевой пас.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Пари НН» был близок к победе (первой домашней над «Локо» в РПЛ), но на 90-й минуте Цыганок снова сбегал к монитору. И на этот раз поставил пенальти в ворота нижегородского клуба, поскольку Дмитрий Живоглядов наступил в своей штрафной на ногу Владиславу Сарвели. Антон Миранчук спокойно реализовал пенальти — развёл мяч и вратаря по разным углам.

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Вы думаете, это всё? «Локомотив» пошёл ещё дальше и в добавленное время «похоронил» соперника. Сильянов отмазался за пенальти — мяч после его удара и рикошета от Дмитрия Тихого влетел мимо ошарашенного Нигматуллина. Великолепный камбэк «Локомотива»! Футболисты железнодорожников эмоционально отпраздновали гол вместе с Галактионовым. Не матч, а огонь!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локомотив» одержал всего лишь вторую победу после зимнего перерыва, а команда Юрана продлила серию поражений до пяти матчей. Кстати, у московского клуба лучший результат в РПЛ по очкам (16), набранным после того, как он уступал в счёте.