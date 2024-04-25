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Хавбек «Рубина» Иву: «Зенит» — топовая команда, хорошо, что удалось их обыграть

Хавбек «Рубина» Иву: «Зенит» — топовая команда, хорошо, что удалось их обыграть
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Полузащитник казанского «Рубина» Иву Угочукву высказался о победе над «Зенитом» (2:0) в матче перенесённого 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы хорошо выступили. «Зенит» — это топовая команда в России. Они первые в чемпионате, поэтому хорошо, что удалось обыграть такую команду. В перерыве тренер сказал, что нам нужно играть агрессивнее, но при этом сохранять спокойствие, когда будем получать свои моменты», — приводит слова Иву Metaratings.

Напомним, матч между сине-бело-голубыми и казанцами состоялся накануне, 24 апреля. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени.

На 50-й минуте Мирлинд Даку вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Александр Мартынович удвоил преимущество казанцев. В итоге «Рубин» одержал победу со счётом 2:0. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 24 матча. Казанский «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 36 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    
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