Форвард «Манчестер Сити» Альварес высказался о предстоящем матче с «Брайтоном»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоится сегодня, 25 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

«Брайтон» — сложный соперник. У них всё очень хорошо, отличные игроки. Но если нам удастся выполнить наш план на игру, мы сможем победить.

Это будет трудный бой. «Арсенал» и «Ливерпуль» очень сильны, у них хорошие игроки. Каждая игра — это финал, и мы должны играть как в финале, если хотим стать чемпионами. Это очень важно для нас.

Снова стать чемпионами было бы невероятно, так как ни одна другая команда никогда не добивалась подобного (речь о четырёх титулах в АПЛ подряд. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, мы хотим этого, но мы должны продолжать концентрироваться на следующей игре, с «Брайтоном», а затем и на всех остальных. Это тяжело, но мы справились с этим в прошлом сезоне, когда боролись за три титула одновременно. Теперь мы должны сосредоточиться на «Брайтоне», а затем на «Ноттингем Форест», — приводит слова Альвареса официальный сайт «Манчестер Сити».