Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Манчестер Сити» Альварес высказался о предстоящем матче с «Брайтоном»

Форвард «Манчестер Сити» Альварес высказался о предстоящем матче с «Брайтоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоится сегодня, 25 апреля. Начало игры — в 22:00 мск.

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
25 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брайтон» — сложный соперник. У них всё очень хорошо, отличные игроки. Но если нам удастся выполнить наш план на игру, мы сможем победить.

Это будет трудный бой. «Арсенал» и «Ливерпуль» очень сильны, у них хорошие игроки. Каждая игра — это финал, и мы должны играть как в финале, если хотим стать чемпионами. Это очень важно для нас.

Снова стать чемпионами было бы невероятно, так как ни одна другая команда никогда не добивалась подобного (речь о четырёх титулах в АПЛ подряд. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, мы хотим этого, но мы должны продолжать концентрироваться на следующей игре, с «Брайтоном», а затем и на всех остальных. Это тяжело, но мы справились с этим в прошлом сезоне, когда боролись за три титула одновременно. Теперь мы должны сосредоточиться на «Брайтоне», а затем на «Ноттингем Форест», — приводит слова Альвареса официальный сайт «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Эрлинг Холанд пропустит матч «Манчестер Сити» с «Брайтоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android