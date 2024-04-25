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Премьеру фильма о Фёдоре Черенкове перенесли на 31 октября

Премьеру фильма о Фёдоре Черенкове перенесли на 31 октября
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Премьера фильма об игроке московского «Спартака» и сборной СССР Фёдоре Черенкове «Федя. Народный футболист» перенесена на 31 октября. Об этом сообщил режиссёр картины Николай Акелькин.

«Премьера фильма сместилась на 31 октября. Это означает, что на подготовку у нас осталось на неделю меньше, но октябрь — футбольный месяц и знаковый для «Спартака» и Черенкова», — приводит слова Акелькина ТАСС.

Фёдор Черенков — советский и российский футболист, полузащитник. Большую часть карьеры провёл в составе московского «Спартака», являясь рекордсменом клуба по сыгранным матчам. За сборную СССР он провёл 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призёром Олимпийских игр. Из жизни Черенков ушёл в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.

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