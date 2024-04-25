Николай Калинский стал лучшим бомбардиром нижегородских команд в чемпионате России

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский забил 19 мячей за клуб в Российской Премьер-Лиге и стал лучшим бомбардиром нижегородских команд за всю историю их выступления в высшем российском дивизионе. Об этом сообщила пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

Отмечается, что Николай Калинский опередил Ивана Гецко, который выступал за нижегородский «Локомотив» и забил 18 мячей.

«Поздравляем Николая и желаем ему долгой и успешной карьеры в составе «Пари НН»!» — написано в заявлении нижегородского клуба.

Вчера, 24 апреля, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 2:3. Оба мяча нижегородцев забил Николай Калинский, и оба — с пенальти.