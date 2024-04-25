Попович: не знаю, кто лучше — Черчесов или Карпин. Главное, чтобы «Спартак» не мучился

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Попович высказался о кандидатурах нового главного тренера красно-белых. Он не смог выбрать наиболее подходящий вариант для «Спартака» из российских специалистов, имена которых фигурируют в СМИ, — речь о Валерии Карпине и Станиславе Черчесове. Первый сейчас тренирует «Ростов» и сборную России, второй находится без работы после ухода из «Ференцвароша».

«И Черчесов, и Карпин в «Спартаке» уже были. Даже не знаю, кого из них выделить, кто лучше. Два совершенно разных человека — и по менталитету, и по всему. Кто бы ни пришёл, самое главное, чтобы это пошло на пользу команде. Чтобы «Спартак» не мучился, а играл в футбол. Как это раньше было, а не как сейчас», — рассказал Попович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.