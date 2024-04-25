Валерий Овчинников: лёгкой прогулки в дерби ЦСКА — «Спартак» ни для кого не будет

Российский тренер Валерий Овчинников поделился ожиданиями от московского дерби ЦСКА — «Спартак» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 25 апреля. Начало игры — в 20:30 мск.

«ЦСКА в сложной ситуации, но дерби — это отдельная история. Будет интересный и тяжёлый матч для обеих команд. Фаворита здесь нет, но лёгкой прогулки не будет ни для одной из команд», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.