Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА Попович: АПЛ намного интереснее РПЛ. Там футбол

Экс-нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Попович высказался о качестве российского футбола.

— Недавно переключал каналы — и попал на «Динамо» — «Спартак». Динамчики выигрывали 1:0. Услышал комментарий Шалимова и заинтересовался. Заодно увидел, как воротчик привёз два гола. Из-за него и выиграли. Последние минут 5–10 игры в Ростове видел, голы посмотрел. Нижний Новгород иногда включаю — посмотреть, как они там мучаются. А так в основном английскую Премьер-лигу смотрю. Намного интереснее. Там футбол.

— А в России что?

— По названию — тоже футбол, но по качеству… У нас такая страна большая, что футболисты должны потоком идти. У нас же школ много — при каждом клубе. А футболисты где? Я думаю, они есть. Вопрос — куда после 15–16 лет деваются? — рассказал Попович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.