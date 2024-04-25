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Бубнов: «Зенит» создал конкуренцию на ровном месте, за титул сейчас бьются три команды

Бубнов: «Зенит» создал конкуренцию на ровном месте, за титул сейчас бьются три команды
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. После поражения «Зенита» в матче 21-го тура с «Рубином» (0:2) отставание «Краснодара» от петербуржцев составляет всего одно очко. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 50 очков за 25 матчей. «Краснодар» находится на второй строчке, набрав 49 очков. «Динамо» (44) располагается на третьем месте.

«Впереди у «Зенита» тяжелый календарь. Учитывая то, что команду Семака ожидает выездная игра с «Динамо», две встречи в Кубке и одна в чемпионате с ЦСКА, можно сказать, что за титул сейчас бьются сразу три команды. Получается, что клуб из Северной столицы создал конкуренцию на ровном месте.

При этом нужно понимать, что у «Краснодара» нет кубковых матчей. Они будут готовиться по нормальному недельному циклу, в отличие от петербуржцев и москвичей. У «Зенита» не осталось проходных и немотивированных соперников, что создает дополнительные проблемы», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Турнирная таблица РПЛ
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