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Ван Дейк: Арне Слот — один из лучших нидерландских тренеров

Ван Дейк: Арне Слот — один из лучших нидерландских тренеров
Getty Images
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Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о главном тренере «Фейеноорда» Арне Слоте, интерес к которому проявляют мерсисайдцы.

«Арне Слот – один из лучших нидерландских тренеров прямо сейчас. С его манерой игры и философией он может стать главным тренером «Ливерпуля». Но я слышал, что пока ничего не решено. Так что посмотрим. Мы сосредоточимся на этом в следующем сезоне, до которого ещё далеко», — приводит слова ван Дейка известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Арне Слот вступил в переговоры с английским «Ливерпулем». Сейчас «красных» возглавляет Юрген Клопп, но он покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

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