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Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с мадридским «Реалом»

Российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч 33-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится в пятницу, 26 апреля.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды он провёл 36 игр во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов).

Фото: Соцсети «Реала Сосьедад»

На счету Арсена один гол и две результативные передачи. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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Матч между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом» пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 мск.