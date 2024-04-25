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Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с мадридским «Реалом»

Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с мадридским «Реалом»
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Российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч 33-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится в пятницу, 26 апреля.

Испания - Примера . 33-й тур
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды он провёл 36 игр во всех турнирах (включая пять в Лиге чемпионов).

Фото: Соцсети «Реала Сосьедад»

На счету Арсена один гол и две результативные передачи. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Матч между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом» пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 мск.

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