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Галактионов рассказал, что форвард «Локомотива» Хамулич выбыл до конца сезона

Галактионов рассказал, что форвард «Локомотива» Хамулич выбыл до конца сезона
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии травмированного нападающего железнодорожников Саида Хамулича.

«Хамулич выбыл до конца сезона. Дальше будем смотреть и принимать решение по нему», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» объявил о подписании Саида Хамулича на правах аренды из «Тулузы» в январе 2024 года. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и предусматривает опцию выкупа. Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма выкупа может составить € 2,6 млн.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Саид Хамулич провёл один матч. Результативными действиями футболист не отметился.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко за 25 матчей.

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