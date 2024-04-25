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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Заболотный ответил на вопрос, считает ли матчи со «Спартаком» самыми важными в сезоне

Заболотный ответил на вопрос, считает ли матчи со «Спартаком» самыми важными в сезоне
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Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный ответил на вопрос о турнирной важности дерби с московским «Спартаком». По его мнению, команда-победитель должна проявить себя не в одном конкретном матче, а на дистанции всего сезона.

«Матчи со «Спартаком» — самые важные в сезоне? Сезон состоит из 30 игр плюс кубковые встречи. Самое важное, как ты смотришься на всей дистанции. Один матч, возможно, покажет преимущество одной из команд на определённом этапе, но мастеровитая команда, команда-победитель складывается только на дистанции. Чем ровнее ты пройдёшь сезон, тем больше шансов на победу в чемпионате», — приводит слова Заболотного официальный сайт армейской команды.

Напомним, уже сегодня состоится игра ЦСКА — «Спартак». Матч пройдёт на домашнем стадионе армейцев. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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