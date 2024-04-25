Заболотный: в матче 1-го круга «Спартак» спасся в концовке — это понимают даже его фанаты

Нападающий ПФК ЦСКА Антон Заболотный поделился воспоминаниями о матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 со «Спартаком». Тогда московское дерби завершилось со счётом 2:2. Красно-белые забили спасительный гол, принесший ничью, на 90+7-й минуте.

«Запомнился ли матч первого круга? Очень хорошо. Двоякие эмоции от него. Даже люди, которые болеют за «Спартак», понимают, что красно-белые просто спасли встречу на последних секундах. Мы проводили отличный матч, владели инициативой, но сами упустили победу. Тем футбол и интересен. Надеюсь, что на нашем поле такого не произойдёт», — приводит слова Антона Заболотного официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, уже сегодня, 25 апреля, ЦСКА и «Спартак» проведут матч второго круга РПЛ. Игра 21-го тура начнётся в 20:30 мск.