Как дерби «Спартак» — ЦСКА проводили тренеры-«временщики». Пока был только один победитель

«Спартак» на матч с ЦСКА выйдет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича. Это не уникальный случай, но большая редкость, когда в самом популярном столичном дерби одной из команд руководит «временщик». Таких случаев – всего несколько за всю историю российского футбола. Любопытно, что исполняющим обязанности главного тренера каждый раз был тот, кто возглавлял «Спартак». Вспоминаем, чем закончились те встречи и как сложились после них тренерские карьеры этих специалистов.

Владимир Федотов остановил лидирующий ЦСКА

20 ноября 2003 года. Чемпионат России. «Спартак» – ЦСКА – 0:0

В сентябре 2003-го Владимир Федотов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Андрея Чернышова, которого отправили в отставку за семь туров до финиша чемпионата. На тот момент красно-белые занимали 11-е место и были всего в восьми очках от зоны вылета. Бывший игрок ЦСКА и зять легендарного экс-тренера «Спартака» Константина Бескова должен был исправить ситуацию.

Дерби с ЦСКА состоялось в 28-м туре. До этого «Спартак» при Федотове победил «Торпедо» (1:0) и «Крылья Советов» (2:0), сыграл вничью с «Ураланом» (1:1) и проиграл только «Зениту» в Санкт-Петербурге (1:2). Кроме того, в Кубке УЕФА прошёл по сумме двух матчей датский «Эсбьерг» (2:0 дома и 1:1 в гостях).

Любопытно, что на дерби «Спартака» с ЦСКА прилетел будущий главный тренер красно-белых Невио Скала. Тогда он прибыл в «Лужники» просто в качестве гостя «Спартака». Сам матч по качеству футбола и зрелищности получился, мягко говоря, далёким от идеального. Армейцы лидировали в чемпионате с отрывом в четыре очка от «Зенита», и, в общем-то, нулевая ничья их устраивала. На двоих соперники создали лишь один голевой момент. Голкиперы Войцех Ковалевски и Игорь Акинфеев (да-да, он и тогда был в воротах армейцев!) имели мало возможностей показать себя.

Владимир Федотов Фото: Булдаков Олег/ТАСС

«Игра получилась очень тяжёлой, – признал на послематчевой пресс-конференции Федотов. – Голевых моментов не было, за исключением шанса у Павлюченко, который был обязан забивать. Радует, что мы сыграли «на ноль». Для нас это важно, поскольку в графе «пропущенные мячи» у «Спартака» недавно были совсем неприличные цифры. Сейчас же в обороне появилась прочность, но, к сожалению, игра в атаке нам не удалась. Рассчитывали на скоростные качества Данишевского, однако в футболе не всё получается, как задумываешь. Радует, что футболисты бились, проявили завидную самоотдачу. Впрочем, так должно быть всегда. Видно, что у нас есть команда, но, конечно, она требует укрепления».

Самая концовка же сезона получилась безрадостной для «Спартака» и Федотова. Команда дважды проиграла на финише чемпионата и вдобавок выбыла из Кубка России. Только в Кубке УЕФА сумела пройти ещё одного соперника – бухарестское «Динамо». В декабре красно-белых возглавил Скала.

Владимир Федотов крупно проиграл в финале Кубка России

20 мая 2006 года. Кубок России. Финал. ЦСКА – «Спартак» – 3:0

В конце апреля 2006-го Федотова снова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Случилось это после отставки Александра Старкова. На тот момент красно-белые после шести туров РПЛ имели всего одну победу при четырёх ничьих и одном поражении и занимали 10-е место.

Под руководством Федотова спартаковцы быстро поймали свою фирменную игру. Разгромили «Зенит» (4:1) в Санкт-Петербурге, победили «Торпедо» (2:0) и прошли в финал Кубка России. В двухматчевом полуфинале с «Сатурном» дома сыграли вничью – 1:1, а на выезде выиграли со счётом 3:1. За пять дней до кубкового финала была ещё нулевая ничья в дерби с «Динамо» в чемпионате. Беспроигрышная серия с и. о. главного тренера растянулась до пяти матчей.

Владимир Федотов Фото: Уткин Игорь/ТАСС

Однако тот ЦСКА оказался слишком силён для «Спартака». Команда Валерия Газзаева лидировала в РПЛ и защитила кубковый трофей, которым завладела годом ранее. Правда, красно-белые после дерби остались недовольны судейством Валентина Иванова, который, по мнению спартаковцев, «обложил их штрафными». Стандарты были сильной стороной ЦСКА. На 43-й минуте Жо как раз ударом со штрафного открыл счёт. Продержалась интрига почти до самого конца. Только на 90-й минуте Вагнер Лав забил второй гол армейцев, убежав к воротам «Спартака» и послав мяч в сетку ворот Войцеха Ковалевского. А в компенсированное время Жо оформил дубль с передачи Дуду.

После своего первого поражения во главе «Спартака» Федотов признал:

«Мы уступили нашей лучшей команде с великолепными игроками, команде, напоминающей хорошо настроенное пианино. Бороться с таким соперником, имея на двух игроков меньше, невозможно. Сам футбол получился современным, посмотрите, какие скорости были. Претензии к своим у меня только в концовке. Хотя вы понимаете: когда работаешь около трёх недель, изменить ситуацию сложно. Два с половиной года команда играла в совсем другой футбол. Перестроиться на игру пасовую тяжело. Все видели, сколько у нас длинных передач, и большинство из них доставалось противнику».

Под «двумя игроками» Федотов имел в виду удалённого на 88-й минуте полузащитника «Спартака» Моцарта и… судью Иванова. Несмотря на неудачу, сразу после кубкового финала Федотова утвердили главным тренером красно-белых, и он возглавлял команду до июня 2007-го.

Валерий Карпин победил ЦСКА, сменив самого себя

30 апреля 2011 года. Чемпионат России. ЦСКА – «Спартак» – 0:1

В апреле 2011-го произошёл и вовсе уникальный случай, который вряд ли повторится в нашем футболе. Валерий Карпин, тренировавший «Спартак» с 2009 года, подал в отставку после пятиматчевой безвыигрышной серии (четыре поражения, одна ничья), но, пока клуб искал нового главного тренера, продолжил руководить командой в роли «временщика». Поскольку Карпин занимал ещё и должность генерального директора «Спартака», он был вовлечён во все процессы.

В следующем матче с Карпиным красно-белые победили «Краснодар» в четвертьфинале Кубка России со счётом 2:1. Игроки команды продемонстрировали свою поддержку тренеру, надев майки с его изображением. А в чемпионате «Спартак» ушёл с последнего места, победив через четыре дня одноклубников из Нальчика – 1:0. После этого в 7-м туре соперником красно-белых в дерби был лидер лиги ЦСКА.

Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Карпин давал понять, что даже победа не изменит его решения об уходе с поста главного тренера. Но всё получилось иначе. «Спартак» нанёс ЦСКА первое поражение в чемпионате, после чего у владельца московского клуба Леонида Федуна отпали сомнения по поводу того, оставлять ли Карпина во главе команды.

Дерби получилось не слишком зрелищным, а «Спартак» реализовал едва ли не единственный свой голевой момент. На 78-й минуте нападающий Ари решил эпизод двумя касаниями после рывка Эйдена Макгиди по флангу. После дерби Карпин отвечал на вопросы журналистов о своём будущем.

«Продолжаются ли поиски нового главного тренера? Продолжаются. Не предложил ли Федун после победы над ЦСКА приостановить этот процесс? Нет. Генеральным директором остаюсь. Что касается игры, то недостатки есть всегда. Выиграли – и хорошо. Понравились концентрация и самоотдача игроков… Вся команда сработала как надо, как договаривались. Благодарю игроков за то, что выполнили намеченное, за самоотдачу и желание. Болельщикам тоже большое спасибо».

Карпин тренировал «Спартак» до конца сезона-2011/2012.