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Анчелотти рассказал, когда Куртуа сможет вернуться на поле после травмы

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, порвавшего мениск в середине марта.

«Куртуа в порядке. Думаю, он будет доступен уже на следующей неделе, сможет сыграть в матче с «Кадисом», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Реал» сыграет с «Кадисом» в матче 34-го тура испанской Примеры. Эта встреча состоится 4 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.

Бельгийский вратарь порвал мениск сразу после того, как восстановился от травмы крестообразной связки, полученной в начале нынешнего сезона.

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Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.