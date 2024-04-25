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Анчелотти рассказал, когда Куртуа сможет вернуться на поле после травмы

Анчелотти рассказал, когда Куртуа сможет вернуться на поле после травмы
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии вратаря «сливочных» Тибо Куртуа, порвавшего мениск в середине марта.

«Куртуа в порядке. Думаю, он будет доступен уже на следующей неделе, сможет сыграть в матче с «Кадисом», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Реал» сыграет с «Кадисом» в матче 34-го тура испанской Примеры. Эта встреча состоится 4 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Кадис
Кадис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бельгийский вратарь порвал мениск сразу после того, как восстановился от травмы крестообразной связки, полученной в начале нынешнего сезона.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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