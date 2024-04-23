Тибо Куртуа: когда я вернусь на поле? Лунин играет хорошо, спешить некуда

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа, восстанавливающийся после разрыва мениска, ответил на вопрос, когда он завершит процесс реабилитации и вернётся на футбольное поле.

«Я делаю всё для того, чтобы вернуться. Лунин играет очень хорошо, поэтому спешить некуда», — приводит слова Куртуа El Golazo de Gol в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, бельгийский вратарь порвал мениск сразу после того, как восстановился от травмы крестообразной связки, полученной в начале нынешнего сезона.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.