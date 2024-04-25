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Экс-тренер «Челси» Поттер отказался от первого предложения «Аякса» из-за мизерной зарплаты

Экс-тренер «Челси» Поттер отказался от первого предложения «Аякса» из-за мизерной зарплаты
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Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер отказался от первоначального предложения «Аякса» из-за того, что его не устроил размер заработной платы, предлагаемый нидерландским клубом. Об этом сообщает AD.

По информации источника, несмотря на недовольство зарплатой, предложенной «Аяксом», английскому специалисту нравится спортивный проект этого клуба. При этом подчёркивается, что теперь «Аякс» может отказаться от кандидатуры Поттера, обратившись к другим тренерам.

Напомним, Поттер занимал должность главного тренера «Челси» с сентября 2022 года по апрель 2023 года. Под его руководством лондонский клуб сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых он 12 раз одержал победу, 8 раз сыграл вничью и 11 раз потерпел поражение.

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