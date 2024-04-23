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Джон Терри назвал самых сложных соперников в карьере

Джон Терри назвал самых сложных соперников в карьере
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Бывший капитан «Челси» Джон Терри назвал самых сложных соперников в карьере.

«Тьерри Анри был лучшим из тех, против кого я играл. Я боялся его больше всех. Следующим должен быть Уэйн Руни. Он был топ-игроком, он действовал невероятно. Я помню, как играл против него в Премьер-лиге, и как играл вместе с ним за сборную Англии. Он был феноменален. Также было трудно играть против Серхио Агуэро или Гарри Кейна», — приводит слова Терри пресс-служба АПЛ.

Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.

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