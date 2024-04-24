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Ральф Рангник подтвердил факт переговоров с «Баварией»

Ральф Рангник подтвердил факт переговоров с «Баварией»
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник подтвердил, что мюнхенская «Бавария» связалась с ним и начала переговоры.

«Бавария» связалась со мной, и я проинформировал об этом Австрийскую федерацию футбола. В данный момент я сосредоточен на сборной Австрии и предстоящем Евро-2024. Если «Бавария» скажет мне, что хочет меня увидеть у себя, я должен буду хорошенько подумать», — приводит слова Рангника известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» в ближайшее время может договориться с бывшим директором московского «Локомотива» Рангником. Отмечалось, что возглавляющий ныне сборную Австрии Ральф является основным кандидатом на пост тренера мюнхенской «Баварии». Соглашение между сторонами может быть оформлено уже на этой неделе.

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