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Почеттино может покинуть «Челси», если клуб не попадёт в еврокубки на следующий сезон

Почеттино может покинуть «Челси», если клуб не попадёт в еврокубки на следующий сезон
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В «Челси» не определились с будущим главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство лондонского клуба продолжает поддерживать 52-летнего специалиста, признавая, что ему приходится работать в трудных обстоятельствах. Однако, для некоторых боссов команды задачей минимум было попадание в еврокубки, без них нахождение Почеттино в клубе может быть под угрозой.

Почеттино возглавил «Челси» в июле 2023 года. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2025, с возможностью продления ещё на год.

После 32 туров «Челси» занимает девятое место в АПЛ с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (77 очков).

Следующий матч «Челси» проведёт в гостях с «Астон Виллой». Встреча на стадионе «Вилла Парк» состоится 27 апреля в 22:00 по мск.

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