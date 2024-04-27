Тен Хаг: если усилимся летом, то сможем бороться за 1-2 место в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о турнирных амбициях его команды в английской Премьер-лиге.

«Когда все доступны, мы боремся за место в первой четвёрке. Мы можем побороться и за первое-второе место, если успешно проведём трансферное окно. Нам нужно укрепить ключевые позиции, а также добавить глубины составу», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 33 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 53 очка и на текущий момент занимают шестое место, отставая от лидирующего «Арсенала», на 24 очка.

Ранее в СМИ появились слухи, что нидерландский специалист будет уволен по окончании нынешнего сезона. Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.