Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг: если усилимся летом, то сможем бороться за 1-2 место в следующем сезоне

Тен Хаг: если усилимся летом, то сможем бороться за 1-2 место в следующем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о турнирных амбициях его команды в английской Премьер-лиге.

«Когда все доступны, мы боремся за место в первой четвёрке. Мы можем побороться и за первое-второе место, если успешно проведём трансферное окно. Нам нужно укрепить ключевые позиции, а также добавить глубины составу», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 33 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 53 очка и на текущий момент занимают шестое место, отставая от лидирующего «Арсенала», на 24 очка.

Ранее в СМИ появились слухи, что нидерландский специалист будет уволен по окончании нынешнего сезона. Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android