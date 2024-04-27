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Генсек РФС: дело Безрукова — не цензура. У футболиста есть ответственность

Генсек РФС: дело Безрукова — не цензура. У футболиста есть ответственность
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал открытие дела в комитете по этике из-за шутки защитника «Рубина» Руслана Безрукова в послематчевом интервью. Безруков после игры с «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

— Вам не кажется, что возбуждение дела по Безрукову — цензура?

— Ни в коем случае! Кто-то говорит, что матом с детства ругается. Грань здесь очень тонкая. Я допускаю, что в раздевалках шутят и пожестче. Мы не пытаемся навязать футболистам, как пить чай — с лимоном или без. Но есть определенный порядок выражения мыслей, особенно когда ты взял в руки микрофон. В этот момент у тебя есть ответственность, ты представляешь собой игру. А игра является религией для многих, игрок — идол для болельщиков. Да, это была шутка. Безрукову казалось, что это прикольно. Но у каждой шутки есть границы, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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