Генсек РФС: дело Безрукова — не цензура. У футболиста есть ответственность

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал открытие дела в комитете по этике из-за шутки защитника «Рубина» Руслана Безрукова в послематчевом интервью. Безруков после игры с «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

— Вам не кажется, что возбуждение дела по Безрукову — цензура?



— Ни в коем случае! Кто-то говорит, что матом с детства ругается. Грань здесь очень тонкая. Я допускаю, что в раздевалках шутят и пожестче. Мы не пытаемся навязать футболистам, как пить чай — с лимоном или без. Но есть определенный порядок выражения мыслей, особенно когда ты взял в руки микрофон. В этот момент у тебя есть ответственность, ты представляешь собой игру. А игра является религией для многих, игрок — идол для болельщиков. Да, это была шутка. Безрукову казалось, что это прикольно. Но у каждой шутки есть границы, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.