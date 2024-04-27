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«Рубин» анонсировал матч с «Уралом», представив Безрукова в образе стендап-комика

Пресс-служба казанского «Рубина» в своих социальных сетях выложила видео анонс предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом», в котором представила полузащитника своей команды Руслана Безрукова в образе стендап-комика.

Видео из официальной группы «Рубина» в VK

«Готовы к выступлению?», — говорится в подписи к видео.

Напомним, футболист казанского клуба после игры 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

Матч 26-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уралом» состоится в Казани 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.

После 25 сыгранных матче «Рубин» имеет в своём активе 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Урал» набрал 24 очка и находится на 14-й строчке.