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«Рубин» анонсировал матч с «Уралом», представив Безрукова в образе стендап-комика

«Рубин» анонсировал матч с «Уралом», представив Безрукова в образе стендап-комика
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Пресс-служба казанского «Рубина» в своих социальных сетях выложила видео анонс предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом», в котором представила полузащитника своей команды Руслана Безрукова в образе стендап-комика.

Видео из официальной группы «Рубина» в VK

«Готовы к выступлению?», — говорится в подписи к видео.

Напомним, футболист казанского клуба после игры 21-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара».

Матч 26-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Уралом» состоится в Казани 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 15:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 25 сыгранных матче «Рубин» имеет в своём активе 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Урал» набрал 24 очка и находится на 14-й строчке.

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